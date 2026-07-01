Сборная Франции вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, разгромив шведов

Сборная Франции по футболу обыграла команду Швеции в матче 1/16 финала чемпионата мира.

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Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 3:0. Отличились Килиан Мбаппе (45-я и 74-я минуты) и Брадли Барколя (53). Мбаппе является лучшим бомбардиром данного турнира.

Французы в последний раз стали чемпионами мира в 2018 году в России. Шведы тогда в последний раз попадали в плей-офф, достигнув стадии четвертьфинала.

До этого матч 1/16 финала ЧМ по футболу-2026 завершился победой Норвегии, Матч 1/16 финала ЧМ по футболу-2026 завершился победой Норвегии

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ФОТО: dpa/picture-alliance
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