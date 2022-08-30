Украина нанесла массированный ракетный удар по Новой Каховке и ГЭС

Войска Украины нанесли массированный ракетный удар по Новой Каховке и гидроэлектростанции в Херсонской области, в результате чего вспыхнули пожары, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу администрации Каховского района Владимира Леонтьева.

Ракеты ударили по Новой Каховке в Херсонской области

Он не исключил серьезных последствий. В настоящее время выясняется степень разрушений. «Ситуация непростая, но мы руки не опускаем и не опустим», — сказал чиновник.

В результате атаки ВСУ город остался без электричества и водоснабжения. Власти оснастили генераторами больницы. Доставка воды начнется утром.

Напомним, неделю назад украинская армия нанесла удары по Каховской ГЭС.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Аверин
ТЕГИ:ГЭСУкраина
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