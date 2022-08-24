ВСУ нанесли артиллерийские удары по Каховской ГЭС
24 августа 202216:38
Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что украинская армия нанесла удары по Каховской ГЭС, сообщает РИА Новости.
По его словам, информации о пострадавших пока нет.
«Посреди белого дня, Дня независимости Украины, встречаем обстрелами со стороны Украины. Бьют артиллерией по ГЭС», — отметил Леонтьев.
Ранее в Министерстве внутренних дел Запорожской заявили, что в Энергодаре были задержаны двое наводчиков артиллерии украинских войск, сообщает RT.
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24 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru