ВСУ нанесли артиллерийские удары по Каховской ГЭС

Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что украинская армия нанесла удары по Каховской ГЭС, сообщает РИА Новости.

Украина ударила по мосту на дамбе возле Каховской ГЭС

По его словам, информации о пострадавших пока нет.

«Посреди белого дня, Дня независимости Украины, встречаем обстрелами со стороны Украины. Бьют артиллерией по ГЭС», — отметил Леонтьев.

Ранее в Министерстве внутренних дел Запорожской заявили, что в Энергодаре были задержаны двое наводчиков артиллерии украинских войск, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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