Экс-советник президента предсказал бунт на Украине из-за остановки транспорта
Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы в эфире НСН рассказал, как отреагирует население Украины на приостановку транспорта.
На Украине с 18 марта будет приостановлено автобусное, авиа- и железнодорожное сообщение, также 17 марта остановили работу метро. Эти меры введены кабинетом министров по распоряжению президента Украины Владимира Зеленского в целях борьбы с распространением коронавируса COVID-19. При этом, продолжат свою работу маршрутки, троллейбусы, автобусы и трамваи городского сообщения с численным ограничением на одновременную перевозку людей (от 10 до 20 человек).
Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН отметил, что несмотря на выступление против подобных мер мэра Харьков Геннадия Кернеса, население Украины на этом этапе примет распоряжение о приостановке транспорта. Однако, после Пасхи могут начаться волнения.
«Мы знаем, что харьковский мэр выступил против и отказывается это сделать, а Зеленский ему угрожает криминальной ответственностью, хотя ее нет. Пока на Украине у населения выжидательная позиция, очень осторожная, люди не демонстрируют массового неприятия этих мероприятий. Я думаю, что это вызвано тем, что очень много людей в городах имеют родственников в селах или свои домики в сельской местности. Народ разъедется, заляжет со своими запасами и будет ждать Пасхи. Потому что, если действительно все будет остановлено, то остановят такие города как Киев, Днепр, Харьков, что означает остановить жизнь. Зеленский ведь клоун, он не разбирается в экономике, не понимает, что, если это все на месяц остановить, то все рухнет. Я думаю, что пока идет Великий пост, у населения есть запасы, есть чем заняться, оно будет выжидать и смотреть. Но это будет не долго. После Пасхи все начнется. Поэтому сейчас, вероятнее всего, пока с этим согласятся - не будет сильных и активных выступлений против, все будут смотреть и анализировать к чему это ведет, как развивается ситуация. Люди еще не поняли до конца, что это биологическое оружие и никакого вируса нет, это просто биоинженерная конструкция, разработанная в коммунистическом Китае», - сказал Соскин.
По его мнению, подобные меры не будут способствовать росту рейтинга Владимира Зеленского в стране, «его точно не поднимут, будет пауза и выжидание».
О вспышке пневмонии в городе Ухань заявили 31 декабря 2019 года китайские власти. Распространение нового типа коронавируса COVID-19 был признано пандемией Всемирной организацией здравоохранения 11 марта. На данный момент в Украине зарегистрировано семь случаев заболевания коронавирусом. Первая смерть от коронавируса в Украине была зафиксирована 13 марта. В Радомышле Житомирской области умерла 71-летняя женщина.
Ранее НСН сообщала, что Украина ввела временное ограничение на въезд и выезд через КПП на границе с Крымом из-за коронавируса. Мера введена пока до 3 апреля.
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