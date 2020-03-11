На Украине закроют школы и запретят массовые мероприятия из-за угрозы коронавируса

На Украине заразился коронавирусом один человек, под наблюдением на данный момент находятся еще пятеро.

На сегодня в Москве официально зарегистрировано 9 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 7 марта один из пациентов выписан после выздоровления. В российской столице действует режим повышенной готовности из-за угрозы распространения COVID-19.

Около тысячи человек, которые имели контакты с носителями коронавирусной инфекцией в Москве, находятся под медицинским наблюдением. Такую цифру озвучила заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она уточнила, что в оперативном режиме был очерчен не только ближний круг заболевших, но также пассажиры авиарейсов, водители такси, курьеры.

