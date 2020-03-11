На Украине закроют школы и запретят массовые мероприятия из-за угрозы коронавируса
Власти Украины решили ввести на всей территории страны ограничительные меры в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекцией. Решение было принято на заседания кабинета министров страны.
На Украине с 12 марта до 3 апреля будут закрыты все школы и отменены все спортивные соревнования (часть из них могут быть проведены без зрителей). Также будут запрещены все массовые публичные мероприятия с числом участников более 200 человек.
На Украине заразился коронавирусом один человек, под наблюдением на данный момент находятся еще пятеро.
На сегодня в Москве официально зарегистрировано 9 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 7 марта один из пациентов выписан после выздоровления. В российской столице действует режим повышенной готовности из-за угрозы распространения COVID-19.
Около тысячи человек, которые имели контакты с носителями коронавирусной инфекцией в Москве, находятся под медицинским наблюдением. Такую цифру озвучила заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она уточнила, что в оперативном режиме был очерчен не только ближний круг заболевших, но также пассажиры авиарейсов, водители такси, курьеры.
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