СМИ: В РПЦ призвали кидать яйца в плохих артистов
В России необходимо изменить закон, чтобы зрители могли бросать испорченные продукты за «дурное» выступление артистов, сообщает Telegram-канал «Абзац» со ссылкой на заявление протоиерея Александра Ильяшенко.
Он напомнил, что раньше в плохих артистов можно было кидать помидоры. «Если на сцене кривляются и гонят пошлятину, [это значит, что] им можно? В XIX веке в дурного актера кидали помидорами, а сегодня нельзя», — заявил священнослужитель.
Он предложил законодательство пересмотреть, «чтобы плохие артисты получали тухлыми яйцами за свои выходки». Ильяшенко подчеркнул, что церковь строго относится к разлагающим зрителей артистам.
Ранее россиянам объяснили, о чем нельзя просить Бога, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В РПЦ призвали кидать яйца в плохих артистов
- Франция осталась без правительства
- ВСУ использовали ракеты Storm Shadow для ударов по Донецку и Макеевке
- СМИ: Высокие женщины начали уменьшать рост, чтобы найти себе спутника жизни.
- Внук Шарля де Голля хочет переехать в Россию
- СМИ: Самолеты иностранных собственников обошлись РФ минимум в 460 млрд рублей
- Число заявлений на убежище от украинцев в ЕС достигло максимума с 2023 года
- Росавиация назвала вынужденную посадку самолета в Подмосковье аварией
- СМИ: Запад обсуждает «воздушный щит» США для прекращения огня на Украине
- Трамп поддержал отмену награждения Тома Хэнкса в Военной академии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru