СМИ: В РПЦ призвали кидать яйца в плохих артистов

В России необходимо изменить закон, чтобы зрители могли бросать испорченные продукты за «дурное» выступление артистов, сообщает Telegram-канал «Абзац» со ссылкой на заявление протоиерея Александра Ильяшенко.

Он напомнил, что раньше в плохих артистов можно было кидать помидоры. «Если на сцене кривляются и гонят пошлятину, [это значит, что] им можно? В XIX веке в дурного актера кидали помидорами, а сегодня нельзя», — заявил священнослужитель.

Он предложил законодательство пересмотреть, «чтобы плохие артисты получали тухлыми яйцами за свои выходки». Ильяшенко подчеркнул, что церковь строго относится к разлагающим зрителей артистам.

