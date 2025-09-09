СМИ: В РПЦ призвали кидать яйца в плохих артистов

Он напомнил, что раньше в плохих артистов можно было кидать помидоры. «Если на сцене кривляются и гонят пошлятину, [это значит, что] им можно? В XIX веке в дурного актера кидали помидорами, а сегодня нельзя», — заявил священнослужитель.

Он предложил законодательство пересмотреть, «чтобы плохие артисты получали тухлыми яйцами за свои выходки». Ильяшенко подчеркнул, что церковь строго относится к разлагающим зрителей артистам.

сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


