Чеченский омбудсмен: Украинки массово пишут Кадырову
9 сентября 202502:32
Жительницы Украины массово пишут обращения в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщает в Telegram ЧГТРК «Грозный» со ссылкой на уполномоченного по правам человека в регионе Мансура Солтаева.
По словам чеченского омбудсмена, украинки просят Кадырова помочь им в поисках собственных детей. Кроме того, жительницы Украины, как и другие авторы обращений, подчеркивают уважение и доверие к главе Чечни, признавая его авторитет.
Ранее Кадыров назвал «абсурдом и лицемерием» санкции против своей матери, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Чеченский омбудсмен: Украинки массово пишут Кадырову
- СМИ: В РПЦ призвали кидать яйца в плохих артистов
- Франция осталась без правительства
- ВСУ использовали ракеты Storm Shadow для ударов по Донецку и Макеевке
- СМИ: Высокие женщины начали уменьшать рост, чтобы найти себе спутника жизни.
- Внук Шарля де Голля хочет переехать в Россию
- СМИ: Самолеты иностранных собственников обошлись РФ минимум в 460 млрд рублей
- Число заявлений на убежище от украинцев в ЕС достигло максимума с 2023 года
- Росавиация назвала вынужденную посадку самолета в Подмосковье аварией
- СМИ: Запад обсуждает «воздушный щит» США для прекращения огня на Украине
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru