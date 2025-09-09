Чеченский омбудсмен: Украинки массово пишут Кадырову

Жительницы Украины массово пишут обращения в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщает в Telegram ЧГТРК «Грозный» со ссылкой на уполномоченного по правам человека в регионе Мансура Солтаева.

По словам чеченского омбудсмена, украинки просят Кадырова помочь им в поисках собственных детей. Кроме того, жительницы Украины, как и другие авторы обращений, подчеркивают уважение и доверие к главе Чечни, признавая его авторитет.

ФОТО: РИА Новости
