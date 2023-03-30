В сенате США выступили против передачи Украине ядерного оружия

Сенатор от Республиканской партии Джим Риш назвал передачу Украине ядерного оружия табу, передает РИА Новости.

Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии радиологической опасности от снарядов с обедненным ураном

Парламентарий поддержал передачу Украине истребителей четвертого поколения F-16. Риш признал, что выступает за новый виток эскалации конфликта.

По мнению конгрессмена, единственное табу, связанное с поставками Киеву, касается оружия массового поражения.

О передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном ранее заявила замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди. Инструкторы армии Соединенного Королевства обучали танковые экипажи ВСУ применению таких снарядов, пишет НСН.

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Фото: telegram.org
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