В сенате США выступили против передачи Украине ядерного оружия
Сенатор от Республиканской партии Джим Риш назвал передачу Украине ядерного оружия табу, передает РИА Новости.
Парламентарий поддержал передачу Украине истребителей четвертого поколения F-16. Риш признал, что выступает за новый виток эскалации конфликта.
По мнению конгрессмена, единственное табу, связанное с поставками Киеву, касается оружия массового поражения.
О передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном ранее заявила замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди. Инструкторы армии Соединенного Королевства обучали танковые экипажи ВСУ применению таких снарядов, пишет НСН.
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+11 128 / сут.
Умерли
397 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 597 / сут.
- Эрдоган заявил, что не позволит втянуть Турцию в войну с Россией
- В сенате США выступили против передачи Украине ядерного оружия
- Сериал «Секретные материалы» могут перезапустить без Малдера и Скалли
- Экс-глава МИД Австрии: Запад не заинтересован в дипломатии по Украине
- Эрдоган заявил о возможном визите Путина в Турцию в апреле
- Мишустин утвердил порядок выплаты пенсий живущим за рубежом россиянам
- Годовая инфляция в России замедлилась до 4,3%
- В Киеве заявили о риске гражданской войны из-за ошибки Зеленского
- Убыток Центробанка РФ вырос в 27 раз
- Наместника Киево-Печерской лавры из ПЦУ сравнили с Иудой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru