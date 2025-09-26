Россия добивается успехов на всех направлениях. Об этом заявил президент Владимир Путин.

В пятницу российский лидер встретился с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой.

«Люди понимают, насколько для России это всегда важно, а в сегодняшних условиях важно вдвойне, втройне, насколько важна политическая стабильность, устойчивость нашей политической системы и внутриполитической ситуации», – отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что на основе этого страна преуспевает в военной сфере, в обеспечении безопасности, в экономике.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия лидирует в отрасли ядерной энергетики, пишет 360.ru.

