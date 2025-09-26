В Смоленской области после ДТП сошли с рельсов 18 вагонов с ГСМ
Грузовик и грузовой поезд столкнулись на переезде в Смоленской области. Об этом сообщает Московская железная дорога.
По ее данным, в 07:26 между станциями Рудня и Голынки водитель грузового авто выехал на переезд перед приближающимся грузовым составом. Машинист применил экстренное торможение, однако из-за недостаточного расстояния ему не удалось избежать столкновения.
«В результате происшествия с рельсов сошли, по предварительной информации, локомотив и 18 вагонов с бензином с последующим возгоранием груза... Пострадала локомотивная бригада, машинист и помощник машиниста с травмами средней тяжести доставлены в больницу», – указали в МЖД.
На место аварии направили три пожарных и четыре восстановительных поезда. Движение составов на участке ЧП приостановлено.
Ранее в Тындинском районе Амурской области сошли с рельсов два вагона и укладочный кран, погибли два человека, еще 14 пострадали, пишет 360.ru.
