В Псковской области произошел взрыв на железной дороге

Взрыв прогремел на железной дороге в Псковской области. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в мессенджере MAX.

Инцидент произошел на путях в районе станции Плюсса. Как отметил губернатор, схода состава в результате ЧП не зафиксировано.

«Пострадавших нет», – указал Ведерников.

Ранее взрыв произошел на железной дороге в Орловской области, погибли два человека, еще один пострадал, пишет 360.ru.

