В Псковской области произошел взрыв на железной дороге
26 сентября 202509:05
Взрыв прогремел на железной дороге в Псковской области. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в мессенджере MAX.
Инцидент произошел на путях в районе станции Плюсса. Как отметил губернатор, схода состава в результате ЧП не зафиксировано.
«Пострадавших нет», – указал Ведерников.
Ранее взрыв произошел на железной дороге в Орловской области, погибли два человека, еще один пострадал, пишет 360.ru.
