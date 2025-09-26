Пять человек пострадали в ДТП в Иркутской области

Авария с двумя автомобилями произошла в Нижнеудинске Иркутской области, пострадали пять человек. Об этом заявили в Госавтоинспекции региона.

«По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля "Тойота Карина" совершил столкновение с автомобилем "Тойота Литайс" и наезд на световую опору», - отметили в ведомстве.

В результате водителя и четырех пассажиров седана доставили в больницу. По факту ЧП проводится проверка.

Ранее в Самаре столкнулись автомобиль Opel и мотоцикл BMW, водитель последнего получил травмы, пишет 360.ru.

