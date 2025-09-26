ПВО за ночь сбила 55 украинских беспилотников
Более 50 беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали в течение прошедшей ночи над территорией России. Об этом сообщает Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отметили в ведомстве.
Уточняется, что 20 дронов сбили над Азовским морем, по 14 – над Ростовской областью и Крымом, три – над Краснодарским краем. Кроме того, под одному БПЛА уничтожили в Курской, Белгородской, Воронежской, Тамбовской областях.
Накануне беспилотник ВСУ подавили на территории площадки сооружения Курской атомной электростанции-2, обошлось без пострадавших и разрушений, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Экс-депутата Напсо объявили в розыск по делу об изнасиловании
- Алиев: Каспийское море мелеет из-за экологии
- Палестина подала заявку на членство в БРИКС
- ПВО за ночь сбила 55 украинских беспилотников
- На Афипском НПЗ на Кубани вспыхнул пожар из-за БПЛА
- Экс-советник Пентагона: Зеленский продает западное оружие наркокартелям
- Трамп: Экономика России катится к чертям
- В Госдуме заявили, что россияне могут получить допотметку в паспорт
- Стало известно о целях введения SIM-карт для школьников
- Алаудинов: Потери ВСУ составляют 1,7 млн человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru