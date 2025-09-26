ПВО за ночь сбила 55 украинских беспилотников

Более 50 беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали в течение прошедшей ночи над территорией России. Об этом сообщает Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отметили в ведомстве.

Уточняется, что 20 дронов сбили над Азовским морем, по 14 – над Ростовской областью и Крымом, три – над Краснодарским краем. Кроме того, под одному БПЛА уничтожили в Курской, Белгородской, Воронежской, Тамбовской областях.

Накануне беспилотник ВСУ подавили на территории площадки сооружения Курской атомной электростанции-2, обошлось без пострадавших и разрушений, пишет Ura.ru.

