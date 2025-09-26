Палестина подала заявку на членство в БРИКС
Палестина подала заявку на вступление в БРИКС. Об этом рассказал посол страны в России Абдельхафиз Нофаль в беседе с РИА Новости.
«Мы подали заявку, но, как вы знаете, у Палестины есть определенные условия. Я считаю, что Палестина будет участвовать в объединении в качестве гостя до тех пор, пока условия не позволят стать полноправным членом», - поделился дипломат.
По словам Нофаля, палестинская сторона пока не получила ответа.
Между тем ряд стран официально признали Палестину как государство. Такое решение приняли Канада, Австралия, Великобритания, Португалия, Франция, пишет Ura.ru.
