Чемпион мира и Европы футболист Бускетс завершит карьеру
Футболист, чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Серхио Бускетс намерен завершить профессиональную карьеру. Об этом он сообщил в соцсетях.
По словам спортсмена, он почувствовал, что «пришло время попрощаться с карьерой».
«Уже почти 20 лет я наслаждаюсь этой невероятной историей, о которой всегда мечтал. Это будут мои последние месяцы на поле. Я завершаю карьеру очень счастливым, гордым, удовлетворенным и, прежде всего, благодарным», - отметил Бускетс.
Футболисту 37 лет, с 2006-го по 2023 год он выступал за «Барселону» и вместе с клубом стал многократным чемпионом Испании, обладателем кубка и суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. В 2023-м году Бускетс стал игроком американского «Интер Майами». Кроме того, в составе испанской сборной футболист стал чемпионом мира в 2010 году и чемпионом Европы в 2012-м.
Ранее о завершении карьеры заявил бывший нападающий московского «Спартака» и дортмундской «Боруссии» 40-летний Лукас Барриос, напоминает РЕН ТВ.
