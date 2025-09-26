СМИ: Экс-депутата Напсо объявили в розыск по делу об изнасиловании
Бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо объявили в федеральный розыск по подозрению в изнасиловании. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По данным издания, 24 сентября следователь по особо важным делам, расследующий преступления против госвласти и в сфере экономики управления Следственного комитета по Москве, возбудил уголовное дело против экс-парламентария. Напсо заподозрили в изнасиловании 19-летней помощницы, предположительно совершенном 22 марта 2023 года. Следком вынес постановление о розыске подозреваемого, однако Напсо оказался недоступен для следствия.
«Сотрудники МВД и ФСБ, привлеченные для участия в доследственной проверке, установили, что поздним вечером 1 апреля 2023 года... Напсо самолетом Belavia вылетел из Минска в Ереван», - отмечает издание.
Как экс-депутат попал в Белоруссию, неизвестно: он приобрел билет на поезд из Смоленска в Минск, но не сел в транспорт. Напсо не возвращался в Россию с весны 2023 года и фактически избегал участия в доследственной проверке.
Согласно следственной практике, СК, не найдя подозреваемого в РФ, инициирует международный розыск. Для этого суду придется заочно арестовать фигуранта на два месяца.
Ранее Госдума досрочно лишила Напсо полномочий депутата из-за систематического неисполнения обязанностей, пишет Ura.ru.
