Алиев: Каспийское море мелеет из-за экологии
Каспийское море стремительно мелеет, основная причина этого — не изменение климата, а ухудшение экологии. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Как отметил политик, еще в 2022 году он обращал внимание на устойчивое ухудшение экологической обстановки в регионе. Сейчас ситуация ухудшилась, уровень воды в море падает рекордными темпами. Специалисты фиксируют уменьшение объема поступающего в акваторию речного стока.
Азербайджанский лидер призвал к сотрудничеству прикаспийских стран для предотвращения экологической катастрофы «с непредсказуемыми последствиями», пишет Ura.ru. Алиев выразил готовность сотрудничать с ООН по данной проблеме.
Между тем главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Анатолий Фролов в беседе с НСН рассказал, что Каспий слегка мелеет, «но это уже было в 1930-х, в 1970-х и после 1995-го года».
