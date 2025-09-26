Алиев: Каспийское море мелеет из-за экологии

Каспийское море стремительно мелеет, основная причина этого — не изменение климата, а ухудшение экологии. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Как отметил политик, еще в 2022 году он обращал внимание на устойчивое ухудшение экологической обстановки в регионе. Сейчас ситуация ухудшилась, уровень воды в море падает рекордными темпами. Специалисты фиксируют уменьшение объема поступающего в акваторию речного стока.

Азербайджанский лидер призвал к сотрудничеству прикаспийских стран для предотвращения экологической катастрофы «с непредсказуемыми последствиями», пишет Ura.ru. Алиев выразил готовность сотрудничать с ООН по данной проблеме.

Между тем главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Анатолий Фролов в беседе с НСН рассказал, что Каспий слегка мелеет, «но это уже было в 1930-х, в 1970-х и после 1995-го года».

