Украина хочет передать железные дороги в управление немцам
Киев намерен передать свои железные дороги в управление немецкому оператору Deutsche Bahn сроком на десять лет. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время «Украинского завтрака» на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает ТАСС.
Накануне издание 112.ua сообщило, что Министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум о сотрудничестве с Deutsche Bahn. При этом отмечалось, что это произошло в рамках плана реструктуризации украинского железнодорожного сообщения, речь об аренде или продаже железных дорог не идет.
В октября премьер Украины говорил, что железные дороги в стране изношены практически целиком.
Ранее глава правительства Украины Алексей Гончарук попросил у президента Владимира Зеленского отставки. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал в эфире НСН, что это был просто шантаж Гончарука. Он довольно слабый премьер, неэффективный, но устраивающий Зеленского, считает политолог.
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