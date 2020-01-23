Украина хочет передать железные дороги в управление немцам

Накануне издание 112.ua сообщило, что Министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум о сотрудничестве с Deutsche Bahn. При этом отмечалось, что это произошло в рамках плана реструктуризации украинского железнодорожного сообщения, речь об аренде или продаже железных дорог не идет.

В октября премьер Украины говорил, что железные дороги в стране изношены практически целиком.

Ранее глава правительства Украины Алексей Гончарук попросил у президента Владимира Зеленского отставки. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал в эфире НСН, что это был просто шантаж Гончарука. Он довольно слабый премьер, неэффективный, но устраивающий Зеленского, считает политолог.

