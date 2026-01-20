СМИ: Европа может начать использовать активы США в ответ на угрозы Трампа
Страны Европы на фоне угроз американского лидера Дональда Трампа теоретически рассматривают возможность использования финансовых активов США как ответной меры, при том что совокупный объем американских активов, находящихся в Европейском союзе, превышает $10 трлн, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, чистый дефицит международных инвестиций Вашингтона огромен и представляет потенциальную угрозу доллару, но только если иностранные держатели американских активов готовы пострадать финансово.
Европейские государства владеют почти 40% иностранных казначейских облигаций США, а также значительными пакетами американских акций, однако большая часть этих активов находится у частных инвесторов и фондов.
Ранее страны НАТО осудили угрозы США пошлинами из-за Гренландии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Европа может начать использовать активы США в ответ на угрозы Трампа
- СМИ: Правительство не поддержало увеличение предела допустимой стоимости подарка учителям и врачам
- Крупные рестораторы в РФ начали закрывать заведения
- СМИ: После повышения налогов бизнес резко взвинтил цены
- В Госдуму вносят инициативу по ограничению повышения платы ЖКУ
- СМИ: Российские компании выбрали принцип «тактической нищеты» с отменой индексаций зарплат
- В РФ вступил в силу запрет на исправительные работы для безработных осужденных
- По Земле ударило облако плазмы от вспышки на Солнце
- В Институте Гайдара спрогнозировали рост зарплат в промышленности за счет роботизации
- СМИ: Дмитриев планирует встретиться с Уиткоффом и Кушнером
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru