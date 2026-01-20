СМИ: Европа может начать использовать активы США в ответ на угрозы Трампа

Страны Европы на фоне угроз американского лидера Дональда Трампа теоретически рассматривают возможность использования финансовых активов США как ответной меры, при том что совокупный объем американских активов, находящихся в Европейском союзе, превышает $10 трлн, сообщает Bloomberg.

СМИ: ЕС пока не планирует отвечать на пошлины США

По данным агентства, чистый дефицит международных инвестиций Вашингтона огромен и представляет потенциальную угрозу доллару, но только если иностранные держатели американских активов готовы пострадать финансово.

Европейские государства владеют почти 40% иностранных казначейских облигаций США, а также значительными пакетами американских акций, однако большая часть этих активов находится у частных инвесторов и фондов.

Ранее страны НАТО осудили угрозы США пошлинами из-за Гренландии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дональд ТрампСШАЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры