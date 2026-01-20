СМИ: После повышения налогов бизнес резко взвинтил цены

Уже с начала года логистические компании заявили о росте тарифов на 10–20%, аргументируя это увеличением налоговой нагрузки, включая налоговую ставку НДС с 20% до 22%. Дополнительные факторы включают дорожающее топливо и износ автопарка. Однако ещё в конце 2025 года многие предприниматели начали учитывать предстоящие налоговые изменения в ценообразовании, увеличив стоимость своей продукции на 10%. В сфере услуг и потребительского рынка аналогичные меры были предприняты в IV квартале предыдущего года, когда было объявлено о повышении цен примерно на 8–10%.

Цены в IT и цифровой индустрии растут умеренно — на 5–7%, что объясняется относительно низкими издержками. Тем временем российские потребители столкнулись с дефицитом ряда продуктов питания, таких как овощи, что оказывает дополнительное давление на цены. Сезонные колебания усугубляют ситуацию: в январе стоимость огурцов выросла на 21%, помидоров — на 13,5%, общая динамика плодоовощной продукции составила +7,9%.

Федеральная антимонопольная служба намерена выяснить, насколько обоснованы подобные стремительные всплески цен. Повышение налогов на 2 пункта вряд ли могло вызвать столь масштабный рост цен, считают в ФАС. Многие компании воспользовались ситуацией, пытаясь увеличить прибыль сверх реального прироста налоговых обязательств.

Ранее стало известно, что российские компании выбрали принцип «тактической нищеты» с отменой индексаций зарплат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

