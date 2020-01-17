Зеленский отвел 2 недели на установление авторов компромата на Гончарука

17 января 202015:11

Президент Украины Владимир Зеленский дал правоохранительным органам две недели, чтобы установить тех, кто записывал разговор премьер-министра страны Алексея Гончарука. Последний на фоне публикации аудио-компромата написал заявление об отставке.

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Президент Украины, в частности, призвал «найти, кто это сделал, и с этим разобраться». Кроме того, он поручил разработать технические меры для обеспечения конфиденциальности переговоров высших чиновников.

Сам Гончарук ранее назвал, что слитая в СМИ запись — продукт монтажа. По его словам, запись вбросили в прессу, чтобы дискредитировать его самого и его команду.

Разговор Гончарука был записан в ходе встречи с министрами и представителями Национального банка, при этом глава правительства якобы неодобрительно высказался в адрес Зеленского.

После того, как Гончарук положил заявление на стол, в офисе Зеленского заявили, что рассмотрят его ходатайство.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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