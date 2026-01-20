Крупные рестораторы в РФ начали закрывать заведения

По данным «Контур.Фокуса», за прошлый год было закрыто рекордные 35,4 тыс. предприятий (27,8 тыс. ресторанов, 6,25 тыс. кафе, 1,9 тыс. баров), что на 10% превышает уровень 2024 года. Этот процесс затронул и известные бренды: сети «Шоколадница», «Ростикс», «Якитория», Menza сокращают число заведений, а «Хлеб насущный», Fornetto, «Дорогая, я перезвоню», «Валенок» и The Toy полностью ушли с рынка.

Рост сектора замедлился до 4,62%, а разрыв между созданием и ликвидацией точек продолжает увеличиваться, что свидетельствует о глубокой перестройке рынка.

По словам экспертов, отрасли нужны не просто исполнители, а люди, которые готовы инвестировать в проект и будущее индустрии, мыслить стратегически, а не тактически. Это может предложить только профессионал, увлеченный своим делом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

