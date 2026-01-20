Крупные рестораторы в РФ начали закрывать заведения
Аналитики фиксируют значительное усиление негативных тенденций в российской индустрии общественного питания, сообщают «Известия».
По данным «Контур.Фокуса», за прошлый год было закрыто рекордные 35,4 тыс. предприятий (27,8 тыс. ресторанов, 6,25 тыс. кафе, 1,9 тыс. баров), что на 10% превышает уровень 2024 года. Этот процесс затронул и известные бренды: сети «Шоколадница», «Ростикс», «Якитория», Menza сокращают число заведений, а «Хлеб насущный», Fornetto, «Дорогая, я перезвоню», «Валенок» и The Toy полностью ушли с рынка.
Рост сектора замедлился до 4,62%, а разрыв между созданием и ликвидацией точек продолжает увеличиваться, что свидетельствует о глубокой перестройке рынка.
По словам экспертов, отрасли нужны не просто исполнители, а люди, которые готовы инвестировать в проект и будущее индустрии, мыслить стратегически, а не тактически. Это может предложить только профессионал, увлеченный своим делом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Крупные рестораторы в РФ начали закрывать заведения
- СМИ: После повышения налогов бизнес резко взвинтил цены
- В Госдуму вносят инициативу по ограничению повышения платы ЖКУ
- СМИ: Российские компании выбрали принцип «тактической нищеты» с отменой индексаций зарплат
- В РФ вступил в силу запрет на исправительные работы для безработных осужденных
- По Земле ударило облако плазмы от вспышки на Солнце
- В Институте Гайдара спрогнозировали рост зарплат в промышленности за счет роботизации
- СМИ: Дмитриев планирует встретиться с Уиткоффом и Кушнером
- Генпрокуратура РФ подала иски к рыбопромысловикам Мурманска и Хабаровска
- У Земли впервые за 24 года начался радиационный шторм
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru