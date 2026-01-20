В Госдуму вносят инициативу по ограничению повышения платы ЖКУ
Чтобы остановить неконтролируемый рост коммунальных платежей в России, депутаты ЛДПР предлагают внести поправки в Жилищный кодекс, сообщают «Известия».
Согласно законопроекту, который будет внесен в Госдуму 20 января, плата за ЖКУ не сможет увеличиваться быстрее, чем прогнозная инфляция по федеральному бюджету. Как заявил первый замруководителя фракции ЛДПР в Думе Владимир Сысоев, инициатива направлена на две ключевые цели: защиту кошельков граждан и снижение долговой нагрузки на регионы. Люди в панике от постоянного роста счетов, а доходы не растут, указал парламентарий, отметив, что законопроект создаст четкие и справедливые правила.
Без такого «потолка» ситуация может усугубиться. Уже известны планы по повышению тарифов: в Ставропольском крае — на 22%, в ряде других регионов — на 17-18%. Это грозит увеличением числа семей, для которых коммунальные услуги станут неподъемной статьей расходов.
Ранее в Госдуме заявили, что многодетным семьям положены скидки в 30% на ЖКХ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
