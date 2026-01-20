СМИ: Российские компании выбрали принцип «тактической нищеты» с отменой индексаций зарплат
Прогнозы о замедлении роста доходов населения и сокращении вакансий ударил по российскому бизнесу, сообщает РБК.
Опираясь на ожидание кризиса, они заранее вводят режим жёсткой экономии, отменяя индексацию и бонусы даже при хороших финансовых показателях. Данная стратегия характеризуется как «тактическая нищета». На встречах с коллективами звучат отсылки к растущим налогам, инфляции и давлению поставщиков.
HR-эксперт Алексей Чихачев приводит пример: завод-рекордсмен по выручке и объёмам производства в Центральном федеральном округе объявил о заморозке зарплат для 2000 работников. Такая же модель используется в розничном сервисном секторе, чтобы меньше платить сотрудникам.
Компании в России действительно используют «тактическую нищету», так как прибыльность многих из них сократились в 2025 году, и в большинстве случаев они не лгут своим работникам о невозможности повышать зарплаты. Об этом НСН рассказал замглавы сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru