СМИ: Приглашение Путина в «Совет мира» поставило вопросы о его повестке

Приглашение российскому лидеру Владимиру Путину войти в «Совет мира» по Газе поставило вопросы относительно его повестки дня, сообщает The Guardian.

Замена ООН? Зачем Трамп пригласил Путина в «Совет мира» по Газе

Британское издание пишет, что президент США Дональд Трамп, скорее всего, пригласил в Совет дружественных ему мировых лидеров, а не ради широкого международного представительства.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путина пригласили войти в состав «Совета мира» по сектору Газа. Он получил приглашение через дипломатические каналы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
