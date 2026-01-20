СМИ: Приглашение Путина в «Совет мира» поставило вопросы о его повестке
Приглашение российскому лидеру Владимиру Путину войти в «Совет мира» по Газе поставило вопросы относительно его повестки дня, сообщает The Guardian.
Британское издание пишет, что президент США Дональд Трамп, скорее всего, пригласил в Совет дружественных ему мировых лидеров, а не ради широкого международного представительства.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путина пригласили войти в состав «Совета мира» по сектору Газа. Он получил приглашение через дипломатические каналы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
