СМИ: Правительство не поддержало увеличение предела допустимой стоимости подарка учителям и врачам

Кабмин дал отрицательный отзыв на законопроект, предлагавший увеличить максимально допустимую стоимость с 3 до 10 тысяч рублей. Инициатива также касалась сотрудников социальных служб. В правительстве сочли, что автор инициативы депутат Госдумы Ярослав Нилов не предоставил анализа правоприменительной практики и не обосновал необходимость изменений. Кроме того, в кабмине указали, что такая мера может нарушить единую антикоррупционную политику, так как не учитывает другие категории лиц с аналогичными ограничениями.

Парламентарий настаивал, что лимит в 3 тысячи рублей, установленный в 2008 году, давно не соответствует экономическим реалиям. Его позицию поддерживало Минпросвещения, назвавшее подарки «неофициальной традицией выражения благодарности». Тем не менее, окончательное решение осталось за правительством, которое законопроект не поддержало.

В российском законодательстве отсутствует точное определение термина «подарок», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

