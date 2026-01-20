СМИ: Правительство не поддержало увеличение предела допустимой стоимости подарка учителям и врачам
Правительство России отклонило идею повышения лимита на подарки для учителей и врачей, сообщают «Известия».
Кабмин дал отрицательный отзыв на законопроект, предлагавший увеличить максимально допустимую стоимость с 3 до 10 тысяч рублей. Инициатива также касалась сотрудников социальных служб. В правительстве сочли, что автор инициативы депутат Госдумы Ярослав Нилов не предоставил анализа правоприменительной практики и не обосновал необходимость изменений. Кроме того, в кабмине указали, что такая мера может нарушить единую антикоррупционную политику, так как не учитывает другие категории лиц с аналогичными ограничениями.
Парламентарий настаивал, что лимит в 3 тысячи рублей, установленный в 2008 году, давно не соответствует экономическим реалиям. Его позицию поддерживало Минпросвещения, назвавшее подарки «неофициальной традицией выражения благодарности». Тем не менее, окончательное решение осталось за правительством, которое законопроект не поддержало.
В российском законодательстве отсутствует точное определение термина «подарок», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ким Чен Ын снял с поста вице-премьера КНДР на публичной церемонии
- СМИ: Европа может начать использовать активы США в ответ на угрозы Трампа
- СМИ: Правительство не поддержало увеличение предела допустимой стоимости подарка учителям и врачам
- Крупные рестораторы в РФ начали закрывать заведения
- СМИ: После повышения налогов бизнес резко взвинтил цены
- В Госдуму вносят инициативу по ограничению повышения платы ЖКУ
- СМИ: Российские компании выбрали принцип «тактической нищеты» с отменой индексаций зарплат
- В РФ вступил в силу запрет на исправительные работы для безработных осужденных
- По Земле ударило облако плазмы от вспышки на Солнце
- В Институте Гайдара спрогнозировали рост зарплат в промышленности за счет роботизации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru