Ким Чен Ын снял с поста вице-премьера КНДР на публичной церемонии
Северокорейский лидер Ким Чен Ын на публичной церемонии в Рёнсонском машиностроительном объединении освободил от должности заместителя премьер‑министра Ян Сын Хо, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Это решение связано с неготовностью хозяйственных руководителей к модернизации отрасли. Глава государства заявил, что стране нужны «настоящие борцы», а не безответственные и пассивные работники.
Он подчеркнул, что техническое перевооружение таких предприятий, как Рёнсонское объединение, критически важно для устойчивого экономического роста.
Ранее лидер КНДР ознакомился с ходом работ над секретным подводным оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти Камчатки попросят правительство помочь с ликвидацией последствий сильнейшего снегопада
- Ким Чен Ын снял с поста вице-премьера КНДР на публичной церемонии
- СМИ: Европа может начать использовать активы США в ответ на угрозы Трампа
- СМИ: Правительство не поддержало увеличение предела допустимой стоимости подарка учителям и врачам
- Крупные рестораторы в РФ начали закрывать заведения
- СМИ: После повышения налогов бизнес резко взвинтил цены
- В Госдуму вносят инициативу по ограничению повышения платы ЖКУ
- СМИ: Российские компании выбрали принцип «тактической нищеты» с отменой индексаций зарплат
- В РФ вступил в силу запрет на исправительные работы для безработных осужденных
- По Земле ударило облако плазмы от вспышки на Солнце
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru