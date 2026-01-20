Ким Чен Ын снял с поста вице-премьера КНДР на публичной церемонии

Это решение связано с неготовностью хозяйственных руководителей к модернизации отрасли. Глава государства заявил, что стране нужны «настоящие борцы», а не безответственные и пассивные работники.

Он подчеркнул, что техническое перевооружение таких предприятий, как Рёнсонское объединение, критически важно для устойчивого экономического роста.

Ранее лидер КНДР ознакомился с ходом работ над секретным подводным оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

