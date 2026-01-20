СМИ: Теоретический экзамен на права могут ужесточить
Проект поправок, ужесточающих процедуру теоретического экзамена для будущих водителей, готовится к внесению в правительство РФ, сообщает ТАСС.
После завершения общественного обсуждения документ проходит финальные доработки и межведомственное согласование. В перечень оснований для недопуска к экзамену или аннулирования его результатов включат использование любой электроники (телефонов, наушников, скрытых видеокамер). За это результат отменят, а пересдача будет возможна лишь через 12 месяцев.
Все помещения для сдачи теории в подразделениях ГИБДД должны быть оборудованы системами аудио- и видеонаблюдения, ведущими запись в режиме реального времени. Срок действия положительной оценки за теорию для сдачи практики сокращается с 180 до 60 суток, что ускорит весь процесс получения прав.
Сокращение срока сдачи практического экзамена в ГАИ с 180 до 60 дней не поможет решить проблему потери будущими водителями навыка — перерыв необходимо уменьшить до 7-10 дней. Об этом НСН заявил главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств Александр Лыткин.
