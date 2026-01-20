Власти Камчатки попросят правительство помочь с ликвидацией последствий сильнейшего снегопада

По его словам, снегопады стали самыми мощными за последнее десятилетие. «После ночного осмотра дорожной ситуации в Петропавловске-Камчатском я принял решение обратиться в правительство РФ за помощью», — написал он. Губернатор отметил, что, несмотря на максимальную мобилизацию коммунальных служб, собственных ресурсов края недостаточно.

Региону критически не хватает специализированной техники высокой проходимости. Власти уже заручились поддержкой вице-премьера Юрия Трутнева в вопросе выделения необходимого оборудования, включая высокопроизводительные снегоочистители и транспорт для экстренных медицинских служб.

Ранее в Петропавловске-Камчатском из-за схода снега погибли два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

