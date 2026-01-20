Власти Камчатки попросят правительство помочь с ликвидацией последствий сильнейшего снегопада
Власти Камчатского края намерены запросить федеральную поддержку для ликвидации последствий масштабных циклонов, обрушившихся на регион, сообщил в Telegram глава региона Владимир Солодов.
По его словам, снегопады стали самыми мощными за последнее десятилетие. «После ночного осмотра дорожной ситуации в Петропавловске-Камчатском я принял решение обратиться в правительство РФ за помощью», — написал он. Губернатор отметил, что, несмотря на максимальную мобилизацию коммунальных служб, собственных ресурсов края недостаточно.
Региону критически не хватает специализированной техники высокой проходимости. Власти уже заручились поддержкой вице-премьера Юрия Трутнева в вопросе выделения необходимого оборудования, включая высокопроизводительные снегоочистители и транспорт для экстренных медицинских служб.
Ранее в Петропавловске-Камчатском из-за схода снега погибли два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти Камчатки попросят правительство помочь с ликвидацией последствий сильнейшего снегопада
- Ким Чен Ын снял с поста вице-премьера КНДР на публичной церемонии
- СМИ: Европа может начать использовать активы США в ответ на угрозы Трампа
- СМИ: Правительство не поддержало увеличение предела допустимой стоимости подарка учителям и врачам
- Крупные рестораторы в РФ начали закрывать заведения
- СМИ: После повышения налогов бизнес резко взвинтил цены
- В Госдуму вносят инициативу по ограничению повышения платы ЖКУ
- СМИ: Российские компании выбрали принцип «тактической нищеты» с отменой индексаций зарплат
- В РФ вступил в силу запрет на исправительные работы для безработных осужденных
- По Земле ударило облако плазмы от вспышки на Солнце
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru