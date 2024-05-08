Украина доложила Пентагону о необходимости новых ракет
8 мая 202404:33
Глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что доложил шефу Пентагона Ллойду Остину о ситуации на фронте, а также необходимости получения дополнительных ракет к системам ПВО, сообщает РИА Новости.
Украинский министр также обсудил подготовку нескольких линий фортификаций. Другие подробности не сообщаются.
Ранее стало известно, что Умерова якобы могут отправить в отставку из-за зачистки главой офиса президента Андреем Ермаком руководителей, которые могут самостоятельно обращаться к главе государства.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru