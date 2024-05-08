Украина доложила Пентагону о необходимости новых ракет

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что доложил шефу Пентагона Ллойду Остину о ситуации на фронте, а также необходимости получения дополнительных ракет к системам ПВО, сообщает РИА Новости.

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Украинский министр также обсудил подготовку нескольких линий фортификаций. Другие подробности не сообщаются.

Ранее стало известно, что Умерова якобы могут отправить в отставку из-за зачистки главой офиса президента Андреем Ермаком руководителей, которые могут самостоятельно обращаться к главе государства.

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ФОТО: youtube.com/@RadaTVchannel / скриншот
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