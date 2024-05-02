СМИ: Умеров может лишиться должности министра обороны Украины
Министра обороны Украины Рустема Умерова могут убрать с поста, сообщает «Цензор.нет» со ссылкой на источник.
По данным издания, причина возможной отставки — постепенная зачистка главой офиса президента Андреем Ермаком всех руководителей, которые имеют право заходить к Зеленскому самостоятельно, без согласований с Ермаком. Для Умерова приготовили пост министра по инфраструктуре. Новым главой Минобороны должен стать медийный человек.
Ранее стало известно, что внутренний аудит и обновленная генинспекция выявили нарушения в Министерстве обороны Украины более чем на 10 млрд гривен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru