СМИ: Умеров может лишиться должности министра обороны Украины

Министра обороны Украины Рустема Умерова могут убрать с поста, сообщает «Цензор.нет» со ссылкой на источник.

Министр обороны Украины Умеров назвал «натофикацию» приоритетом

По данным издания, причина возможной отставки — постепенная зачистка главой офиса президента Андреем Ермаком всех руководителей, которые имеют право заходить к Зеленскому самостоятельно, без согласований с Ермаком. Для Умерова приготовили пост министра по инфраструктуре. Новым главой Минобороны должен стать медийный человек.

Ранее стало известно, что внутренний аудит и обновленная генинспекция выявили нарушения в Министерстве обороны Украины более чем на 10 млрд гривен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@RadaTVchannel / скриншот
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