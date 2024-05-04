Над Крымом сбили четыре ракеты ATACMS

Как отметили в ведомстве, ночью 4 мая была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку с применением американских снарядов по объектам в России.

«Дежурными средствами ПВО четыре... ракеты были уничтожены над территорией Крымского полуострова», — подчеркнули в министерстве.

Накануне военные уничтожили над Крымом украинский беспилотник.

