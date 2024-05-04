Над Крымом сбили четыре ракеты ATACMS
4 мая 202407:32
Четыре оперативно-тактических ракеты ATACMS уничтожили над Крымом. Об этом сообщает Минобороны.
Как отметили в ведомстве, ночью 4 мая была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку с применением американских снарядов по объектам в России.
«Дежурными средствами ПВО четыре... ракеты были уничтожены над территорией Крымского полуострова», — подчеркнули в министерстве.
Накануне военные уничтожили над Крымом украинский беспилотник.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru