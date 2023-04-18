Украина договорилась с Польшей о разблокировке транзита зерна

Переговоры относительно транзита украинского зерна состоялись в Варшаве. По словам Свириденко, перевозки через Польшу возобновятся в ночь на пятницу,

Словакия 17 апреля запретила ввоз продуктов с Украины на неопределенный срок. На партии транзитных грузов будут ставить пломбы.

России не следует продлевать зерновую сделку, заявил «Радиоточке НСН» член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков. Парламентарий не исключил, что заходящие в порт Одессы корабли везут оружие для ВСУ.

