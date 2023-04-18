Украина договорилась с Польшей о разблокировке транзита зерна
Киев и Варшава договорились по вопросу транзита зерна через Польшу. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на первого вице-премьера Украины Юлию Свириденко.
Переговоры относительно транзита украинского зерна состоялись в Варшаве. По словам Свириденко, перевозки через Польшу возобновятся в ночь на пятницу,
Словакия 17 апреля запретила ввоз продуктов с Украины на неопределенный срок. На партии транзитных грузов будут ставить пломбы.
России не следует продлевать зерновую сделку, заявил «Радиоточке НСН» член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков. Парламентарий не исключил, что заходящие в порт Одессы корабли везут оружие для ВСУ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru