«Блокировка стала последней каплей»: Очевидец рассказал о протестах в Непале

По его словам, непальцы не очень хорошо знакомы со способами обхода блокировок в интернете, поэтому молодёжь «осталась совсем без связи, что и стало последней каплей».

«Начинались протесты с мотоциклистов... Гоняли толпами по улицам с непальскими флагами, орали лозунги. Потом уже люди пешком собирались в толпы: складывали на дорогах покрышки и поджигали», - рассказал Турист.

Денис отметил, что в Покхаре протесты «были более цивилизованные, чем в Катманду» - без мародёрства и хаоса. Протестующие уничтожали только собственность коррупционеров и политиков, а полиция особо не вмешивалась - «похоже была на стороне народа».

Ранее в СМИ появилась информация, что из-за беспорядков из 13 непальских тюрем сбежали не менее 7 557 заключенных, сообщает «Свободная пресса».

