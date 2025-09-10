«Блокировка стала последней каплей»: Очевидец рассказал о протестах в Непале
Протесты в Непале начались после блокировки всех соцсетей, а также YouTube. Об этом «Газете.Ru» рассказал находящийся во втором по величине городе страны Покхаре велопутешественник из Казахстана Денис Турист.
По его словам, непальцы не очень хорошо знакомы со способами обхода блокировок в интернете, поэтому молодёжь «осталась совсем без связи, что и стало последней каплей».
«Начинались протесты с мотоциклистов... Гоняли толпами по улицам с непальскими флагами, орали лозунги. Потом уже люди пешком собирались в толпы: складывали на дорогах покрышки и поджигали», - рассказал Турист.
Денис отметил, что в Покхаре протесты «были более цивилизованные, чем в Катманду» - без мародёрства и хаоса. Протестующие уничтожали только собственность коррупционеров и политиков, а полиция особо не вмешивалась - «похоже была на стороне народа».
Ранее в СМИ появилась информация, что из-за беспорядков из 13 непальских тюрем сбежали не менее 7 557 заключенных, сообщает «Свободная пресса».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru