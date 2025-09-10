СМИ: Актера Джеймса МакЭвоя избили в баре в Торонто

Источники издания рассказали, что инцидент произошёл 8 сентября. После международного кинофестиваля шотландский артист решил посидеть в баре Charlotte's Room. В какой-то момент к нему сзади подошёл неизвестный мужчина и ударил его.

Отмечается, что после этого другие посетители и персонал быстро вывели дебошира из заведения, а 46-летний актёр остался и даже пошутил над произошедшим.

Ранее в Санкт-Петербурге неизвестные избили президента культурно-просветительского фонда Ростоцких «А зори здесь тихие» 71-летнего актёра Александра Полякова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

