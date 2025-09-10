СМИ: Актера Джеймса МакЭвоя избили в баре в Торонто
Звезду фильмов «Сплит», «Люди Икс», «Хроники Нарнии» и других актёра Джеймса МакЭвоя избили в в баре в Торонто. Об этом пишет журнал People.
Источники издания рассказали, что инцидент произошёл 8 сентября. После международного кинофестиваля шотландский артист решил посидеть в баре Charlotte's Room. В какой-то момент к нему сзади подошёл неизвестный мужчина и ударил его.
Отмечается, что после этого другие посетители и персонал быстро вывели дебошира из заведения, а 46-летний актёр остался и даже пошутил над произошедшим.
Ранее в Санкт-Петербурге неизвестные избили президента культурно-просветительского фонда Ростоцких «А зори здесь тихие» 71-летнего актёра Александра Полякова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Блокировка стала последней каплей»: Очевидец рассказал о протестах в Непале
- СМИ: Актера Джеймса МакЭвоя избили в баре в Торонто
- Погрешность навсегда: Кого винить в ошибках нейросети
- Трамп потребовал смертной казни для убийцы украинской беженки
- Песков: Страны, желающие отправить на Украину войска, не понимают последствий
- «Игроков просто кинули!»: Кто вернет долги обанкротившегося ФК «Химки»
- Бывший губернатор Курской области Смирнов заключил сделку со следствием
- «Никакой паники!»: В туриндустрии не верят, что Европа закроется для россиян
- Герой России назвал провокацией дроны в Польше
- Минобороны РФ заявило о готовности к консультациям с Польшей из-за беспилотников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru