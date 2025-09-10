Нейросети и искусственный интеллект (ИИ) формулируют результаты точно так, как этого захотел человек, который разработал алгоритм. Идеальной точности в таком случае добиться будет невозможно, рассказал НСН эксперт по кибербезопасности, директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский.



Ведущие нейросети стали давать в два раза больше ложной информации, выяснили исследователи из компании NewsGuard. По их данным, в зависимости от бренда, доля таких ответов составила от 10% до 57%. Суммарный рост неправильных результатов составил 18% за год. Дворянский указал, что в этом может быть и вина человека.