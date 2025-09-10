Трамп потребовал смертной казни для убийцы украинской беженки
Убийца украинской беженки Ирины Заруцкой Декарлос Браун-младший должен быть казнён. Об этом в своей соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.
По его словам, смертная казнь - единственный приговор, который может быть вынесен 34-летнему мужчине.
«Животное, жестоко убившее молодую девушку... должно пройти «быстрый» суд и приговорено только к смертной казни. Другого выбора быть не может», - написал американский лидер.
Ранее Трамп указал, что «кровь невинной девушки на руках демократов», отказывающихся сажать плохих людей в тюрьму, сообщает RT.
Убийство Заруцкой произошло в штате Северная Каролина 6 сентября. Браун-младший, сидевший в метро позади девушки, неожиданно несколько раз ударил её ножом и ушёл.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Блокировка стала последней каплей»: Очевидец рассказал о протестах в Непале
- СМИ: Актера Джеймса МакЭвоя избили в баре в Торонто
- Погрешность навсегда: Кого винить в ошибках нейросети
- Трамп потребовал смертной казни для убийцы украинской беженки
- Песков: Страны, желающие отправить на Украину войска, не понимают последствий
- «Игроков просто кинули!»: Кто вернет долги обанкротившегося ФК «Химки»
- Бывший губернатор Курской области Смирнов заключил сделку со следствием
- «Никакой паники!»: В туриндустрии не верят, что Европа закроется для россиян
- Герой России назвал провокацией дроны в Польше
- Минобороны РФ заявило о готовности к консультациям с Польшей из-за беспилотников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru