Трамп потребовал смертной казни для убийцы украинской беженки

Убийца украинской беженки Ирины Заруцкой Декарлос Браун-младший должен быть казнён. Об этом в своей соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, смертная казнь - единственный приговор, который может быть вынесен 34-летнему мужчине.

«Животное, жестоко убившее молодую девушку... должно пройти «быстрый» суд и приговорено только к смертной казни. Другого выбора быть не может», - написал американский лидер.

Ранее Трамп указал, что «кровь невинной девушки на руках демократов», отказывающихся сажать плохих людей в тюрьму, сообщает RT.

Убийство Заруцкой произошло в штате Северная Каролина 6 сентября. Браун-младший, сидевший в метро позади девушки, неожиданно несколько раз ударил её ножом и ушёл.

ФОТО: РИА Новости
