Express: Украина получила от Польши удар в спину в тяжелый момент

Польша и Венгрия ввели запрет на импорт украинского зерна в самый непростой для Киева период. Об этом пишет британское издание Express.

Украина приостановит импорт зерна в Польшу из-за проблем местных фермеров

Газета отметила, что своим решением Варшава нанесла Киеву удар в спину. Украинские фермеры оказались в тяжелом положении, констатировали журналисты.

По данным издания, Польша и Венгрия пошли за запрет поставок из-за ситуации в своих сельскохозяйственных отраслях. Из-за импорта украинского зерна земледельцы двух стран несли убытки.

В статье говорится, что большое количество зерна с Украины создало избыток на рынке и обрушило цены.

Власти Венгрии объяснили запрет на импорт украинского зерна заботой о местных фермерах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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