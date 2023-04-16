Express: Украина получила от Польши удар в спину в тяжелый момент
Польша и Венгрия ввели запрет на импорт украинского зерна в самый непростой для Киева период. Об этом пишет британское издание Express.
Газета отметила, что своим решением Варшава нанесла Киеву удар в спину. Украинские фермеры оказались в тяжелом положении, констатировали журналисты.
По данным издания, Польша и Венгрия пошли за запрет поставок из-за ситуации в своих сельскохозяйственных отраслях. Из-за импорта украинского зерна земледельцы двух стран несли убытки.
В статье говорится, что большое количество зерна с Украины создало избыток на рынке и обрушило цены.
Власти Венгрии объяснили запрет на импорт украинского зерна заботой о местных фермерах, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru