Словакия запретила ввоз продуктов с Украины на неопределенный срок

Запрет на импорт отдельных видов украинских продуктов введен на неопределенный срок, сообщили в министерстве сельского хозяйства Словакии. Об этом пишет РИА Новости.

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Срок действия запрета в ведомстве связали с «дальнейшим развитием ситуации». На партии транзитных грузов с Украины будут ставить пломбы, заявили в министерстве.

В Братиславе напомнили о продолжении действия запрета на переработку украинских зерновых. Причиной министерство назвало желание обеспечить стабильность на внутреннем рынке и предотвратить рост цен на продукцию.

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков выступил против продления зерновой сделки. Парламентарий считает, что приходящие в порт Одессу корабли могут перевозить оружие для украинской армии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Егор Еремов
ТЕГИ:ПродуктыСловакияУкраина

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