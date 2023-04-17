Словакия запретила ввоз продуктов с Украины на неопределенный срок

Срок действия запрета в ведомстве связали с «дальнейшим развитием ситуации». На партии транзитных грузов с Украины будут ставить пломбы, заявили в министерстве.

В Братиславе напомнили о продолжении действия запрета на переработку украинских зерновых. Причиной министерство назвало желание обеспечить стабильность на внутреннем рынке и предотвратить рост цен на продукцию.

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков выступил против продления зерновой сделки. Парламентарий считает, что приходящие в порт Одессу корабли могут перевозить оружие для украинской армии, передает «Радиоточка НСН».

