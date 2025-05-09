Трамп обсудил с Зеленским предложение США о 30-дневном перемирии

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что в ходе телефонного разговора президент США Дональд Трамп обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским предложение США о 30-дневном прекращении огня между Россией и Украиной.

Левитт подчеркнула, что обсуждались условия предлагаемого перемирия, поддерживаемого Европой. США выражают надежду на то, что обе стороны согласятся на предложенное прекращение огня в ближайшие дни, в частности, на следующей неделе.