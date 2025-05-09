Трамп обсудил с Зеленским предложение США о 30-дневном перемирии
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что в ходе телефонного разговора президент США Дональд Трамп обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским предложение США о 30-дневном прекращении огня между Россией и Украиной.
Левитт подчеркнула, что обсуждались условия предлагаемого перемирия, поддерживаемого Европой. США выражают надежду на то, что обе стороны согласятся на предложенное прекращение огня в ближайшие дни, в частности, на следующей неделе.
Россия объявила трехдневное перемирие в честь 9 Мая, но Украина не поддержала инициативу, призвав к прекращению огня минимум на 30 дней.
Кремль отметил, что соглашение требует усилий и времени, включая участие Украины в прямых переговорах с Москвой, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru