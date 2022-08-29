Указ: Зеленский уволил замкомандующего Нацгвардией
Заместителя командующего Национальной гвардией Украины Ярослава Сподара уволен президентом Владимиром Зеленским с занимаемой должности, сообщает телеканал «360» со ссылкой на приказ главы государства.
«Уволить Сподара Ярослава Богдановича с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины», — следует из документа.
Причины увольнения не оглашаются. Сподара был назначен на должность в 2014 году.
Напомним, Зеленский хочет сместить Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооружёнными силами страны.
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