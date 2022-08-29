Указ: Зеленский уволил замкомандующего Нацгвардией

Заместителя командующего Национальной гвардией Украины Ярослава Сподара уволен президентом Владимиром Зеленским с занимаемой должности, сообщает телеканал «360» со ссылкой на приказ главы государства.

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«Уволить Сподара Ярослава Богдановича с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины», — следует из документа.

Причины увольнения не оглашаются. Сподара был назначен на должность в 2014 году.

Напомним, Зеленский хочет сместить Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооружёнными силами страны.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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