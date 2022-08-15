Зеленский уволил начальников управлений СБУ в нескольких областях Украины

«Уволить Заяця Сергея Сергеевича с должности начальника главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области», - говорится в документе.

Отмечается, что Зеленский уволил Артема Бондаренко с должности начальника управления СБУ во Львовской области, а Юрия Борейчука с должности главы СБУ в Тернопольской области. Причины увольнения указаны не были. При этом Бондаренко назначили на должность начальника управления СБУ в Киеве и Киевской области.

Ранее Зеленский подписал указ, согласно которому Руслан Демченко был уволен с должности первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины.

