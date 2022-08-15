Зеленский уволил начальников управлений СБУ в нескольких областях Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальников управлений Службы безопасности страны в Киевской, Львовской и Тернопольской областях. Соответствующие указы опубликованы на сайте офиса Зеленского.

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«Уволить Заяця Сергея Сергеевича с должности начальника главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области», - говорится в документе.

Отмечается, что Зеленский уволил Артема Бондаренко с должности начальника управления СБУ во Львовской области, а Юрия Борейчука с должности главы СБУ в Тернопольской области. Причины увольнения указаны не были. При этом Бондаренко назначили на должность начальника управления СБУ в Киеве и Киевской области.

Ранее Зеленский подписал указ, согласно которому Руслан Демченко был уволен с должности первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:УказыВладимир ЗеленскийУкраина
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