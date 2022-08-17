СМИ: Зеленский желает сместить Залужного с поста главнокомандующего ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский хочет сместить Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооружёнными силами страны, передаёт украинский информационно-новостной портал «Телеграф» со ссылкой на собственные источники.

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Собеседники издания утверждают, что это не говорит о наличии конфликта между офисом президента и главкомом ВСУ, однако украинскому лидеру «не слишком хочется иметь конкурента во время празднования победы Украины».

«Генерал-майор Валерий Залужный может быть заменен на своем высоком посту... Нынешнему главнокомандующему, вероятно, предложат занять пост министра обороны. Кандидатура на его место тоже уже есть», - добавляют источники.

Ранее Зеленский сменил командующего Силами специальных операций ВСУ, на эту должность назначен Виктор Хоренко, сообщает RT.

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ФОТО: Сайт президента Украины / www.president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаВСУВладимир Зеленский
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