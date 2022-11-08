Макрон призвал возобновить переговоры между Москвой и Киевом
Наступит момент, когда Москве и Киеву придется вновь сесть за стол переговоров, сообщил французский лидер Эммануэль Макрон на пресс-конференции.
По словам главы государства, весь мир хочет возвращения к миру. При этом Макрон считает, что определить условия и время переговоров должен Киев. «Сейчас преждевременно говорить о каких-то радикальных условиях, но я лично убежден, что в какой-то момент будет необходимо вернуться к переговорам», - подчеркнул президент.
Ранее стало известно, что советник американского лидера Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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