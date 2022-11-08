Экс-дипломат США допустил заключение зимнего перемирия между Москвой и Киевом

Россия и Украина могут заключить перемирие до начала зимы, считает экс-дипломат, профессор Католического университета Америки (США) Майкл Киммейдж. Об этом эксперт рассказал в беседе с «Лентой.ру».

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«Гораздо выше вероятность заключения сторонами зимнего перемирия. Оно может помочь Украине пережить зиму, а российским военным — перегруппироваться», — отметил Киммейдж.

При этом экс-дипломат отметил, что Москва и Киев еще далеки от мирного соглашения. По мнению Киммейджа, Россия вряд ли откажется от новых регионов. В свою очередь, Украина не отступит от цели по возврату к границам 2014 года, пишет Ura.ru.

Между тем в Госдепартаменте США заявили, что украинский конфликт должен завершиться с помощью диалога, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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