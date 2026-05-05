Telegram оштрафовали на 7 млн рублей из-за запрещенного контента
5 мая 202612:03
Юлия Савченко
Мессенджер Telegram оштрафовали на 7 млн рублей из-за отказа удалить запрещенную информацию. Об этом пишет РИА Новости.
Решение принял Таганский суд в Москве. Компанию Telegram Messenger inc признали виновной в нарушении части 4 статьи 13.41 КоАП (неудаление запрещенной информации, связанной с призывами к экстремистской деятельности, с порнографией или наркотиками).
«Назначено наказание в виде административного штрафа», - постановил суд.
В апреле Таганский суд оштрафовал Telegram на 7 млн рублей из-за неудаления информации об экстремистской деятельности.
