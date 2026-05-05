В Малоярославце три человека пострадали при обрушении стены общежития

Частичное обрушение здания общежития произошло в городе Малоярославец Калужской области. Об этом заявил глава Малоярославецкого округа Вячеслав Парфенов.

«Сегодня утром...в общежитии по ул. Фрунзе, д. 13 (по предварительной причине из-за взрыва газа) произошло частичное обрушение части крыши и двух стен 3-го этажа», - написал он на платформе «Макс».

Всех жителей эвакуировали, пишет RT. Пострадали три человека, в том числе одна женщина, которую спасатели извлекли из-под завала. У нее выявили повреждение нижних конечностей и черепно-мозговую травму.

Ранее в Сызрани подъезд жилого дома частично обрушился после налета беспилотников. В результате погибли два человека.

