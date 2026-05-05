Накануне в Нью-Йорке прошел ежегодный благотворительный бал Met Gala 2026. В этом году мероприятие проходило в Музее костюма, а дресс-код был обозначен как «Мода — это искусство». Бал приурочили к открытию весенней выставки «Костюмное искусство».

Председателями вечера стали глава и основатель Amazon Джефф Безос вместе с супругой - журналисткой Лорен Санчес, также певица Бейонсе, актриса Николь Кидман, теннисистка Винус Уильямс и экс-глава американского Vogue Анна Винтур.

ГОЛЫЕ ОБРАЗЫ И ПРОТЕСТ

Отмечается, что Безос потратил $10 миллионов (~ 750 млн рублей) за возможность быть спонсором мероприятия. Его участие вызвало массу возмущения и протесты у общественности, которая даже пыталась сорвать бал.

Есть и те, кто не поддержал спонсорство Безоса своим отсутствием на бале, например, модель Белла Хадид, звезда «Эйфории» Зендея и актриса Мэрил Стрип.

В этом году впервые за 10 лет бал посетила Бейонсе, которая появилась на красной дорожке в компании рэпера Jay-Z и дочери Блю Айви. Для бала она выбрала серебристый наряд, напоминающий скелет, сверху накинула меховую накидку, а на ее голове красовалась роскошная диадема.