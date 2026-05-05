Голые платья, Бейонсе и бал: В Нью-Йорке отгремел Met Gala 2026 (ФОТО)
Ежегодный бал в этом году удивил публику появлением Бейонсе с дочерью, а также вызвал бурю негодования из-за участия Джеффа Безоса, из-за чего мероприятие проигнорировали Зендея, Мерил Стрип и другие звезды.
Накануне в Нью-Йорке прошел ежегодный благотворительный бал Met Gala 2026. В этом году мероприятие проходило в Музее костюма, а дресс-код был обозначен как «Мода — это искусство». Бал приурочили к открытию весенней выставки «Костюмное искусство».
Председателями вечера стали глава и основатель Amazon Джефф Безос вместе с супругой - журналисткой Лорен Санчес, также певица Бейонсе, актриса Николь Кидман, теннисистка Винус Уильямс и экс-глава американского Vogue Анна Винтур.
ГОЛЫЕ ОБРАЗЫ И ПРОТЕСТ
Отмечается, что Безос потратил $10 миллионов (~ 750 млн рублей) за возможность быть спонсором мероприятия. Его участие вызвало массу возмущения и протесты у общественности, которая даже пыталась сорвать бал.
Есть и те, кто не поддержал спонсорство Безоса своим отсутствием на бале, например, модель Белла Хадид, звезда «Эйфории» Зендея и актриса Мэрил Стрип.
В этом году впервые за 10 лет бал посетила Бейонсе, которая появилась на красной дорожке в компании рэпера Jay-Z и дочери Блю Айви. Для бала она выбрала серебристый наряд, напоминающий скелет, сверху накинула меховую накидку, а на ее голове красовалась роскошная диадема.
Кидман и Винтур в этом году обе предпочли Chanel, а вот Санчес продемонстрировала платье Schiaparelli. При этом образ Винтур определенно смотрелся более выигрышно и напомнил пестрого бирюзового попугая.
Кайли Дженнер удивила образом приспущенного до бедер платья, которое демонстрировало «оголенное» тело – ее верх украшал телесный корсет с имитацией оголенной груди. Также звезда пошла на смелость и в макияже – у нее оказались высветлены брови. При этом пользователи в Сети заметили, что Кайли была на красной дорожке без своего партнера – актера Тимоти Шаламе.
Самый голый образ выгуляла в этом году российская супермодель Ирина Шейк. Верх Шейк украшало лишь бра из драгоценных камней, а на шее и предплечьях красовались браслеты в виде наручных часов. Низ модель дополнила черной юбкой с посадкой на бедрах и шлейфом.
Любительница эпатажа - немецкая супермодель и актриса Хайди Клум - предстала в образе греческой белой статуи – ее лицо было полностью покрыто белой краской и застывшей вуалью, имитируя текстуру мрамора. Напомним, что Хайди – королева Хэллоуина и каждый год удивляет западную прессу своими безумными костюмами на грани фантастики.
Вечно нестареющая актриса, которая недавно была признала самой красивой женщиной мира 2026, Энн Хэтэуэй отдала предпочтение черному платью макси, которое для нее создал дизайнер Майкл Корс. Его украшало белое изображение женщины, по стилю напоминающее рисунок на древних вазах.
Певица Карди Би выбрала объемный, мягкий, бежевый наряд, покрытый сеткой из черного кружева в котором явно было тяжело передвигаться.
Певица Рианна предстала в металлическом платье-коконе от Maison Margiela, а сопровождал ее муж-рэпер A$AP Rocky в розовом костюме Chanel.
Самый сложносочинённый и масштабный образ получился у певицы Мадонны. Она воссоздала картину Леоноры Каррингтон «Искушение святого Антония», представ в черном платье с черным кораблем на голове. Дополнить ее костюмную «инсталляцию» ей помогали ассистентки.
Примечательно, что бал впервые посетила олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алиса Лью, также известная своей необычной прической. Для мероприятия девушка выбрала бордовое пышное платье Louis Vuitton.
Певица Кэти Перри примерила на себя роскошное атласное белое платье с перчатками и фехтовальную маску.
Звезда сериала «Игра Престолов» Гвендолин Кристи тоже была с маской, на которой было изображено улыбающееся лицо в гриме, а сама она выбрала алое атласное платье, дополнив образ массивной шляпой с огромными перьями.
Горячие новости
- В Малоярославце три человека пострадали при обрушении стены общежития
- Голые платья, Бейонсе и бал: В Нью-Йорке отгремел Met Gala 2026 (ФОТО)
- Власти Казахстана заявили о продолжении работы в ОПЕК+
- Удар по Москве? Экс-депутат Рады раскрыл план Зеленского на 9 Мая
- В Симферополе автобус врезался в остановку общественного транспорта
- Генконсульство РФ в Исфахане возобновит работу с 6 мая
- При взрыве на заводе в Казахстане пострадали девять человек
- Военные за два часа сбили 43 дрона ВСУ над регионами России
- Росздравнадзор опроверг данные о дефиците противоопухолевых препаратов
- Глава Чувашии заявил о повторных ударах ВСУ по Чебоксарам