Умерла певица Галина Ненашева

Певица, заслуженная артистка России Галина Ненашева умерла на 86-м году жизни. Об этом сообщил в соцсетях телеведущий Андрей Малахов.

«Не стало легендарной певицы Галины Ненашевой»,- говорится в публикации.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на семью исполнительницы, из-за проблем со здоровьем Ненашева провела три месяца дома, не вставая. Причина смерти артистки не называется. При этом в семье отметили, что у певицы была сердечная недостаточность.

Галина Ненашева родилась в 1941 году в городе Онега Архангельской области. В 1958 году артистка начала работу в хоре Челябинского оперного театра, затем выступала на драматической сцене и в оперетте. Ненашева исполняла русские народные песни, романсы, песни отечественных и зарубежных композиторов.

