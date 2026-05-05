В Белгороде два предприятия получили повреждения из-за дронов ВСУ

Два предприятия получили повреждения после атаки ВСУ в Белгороде. Об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Сегодня утром... в результате атак беспилотников у одного предприятия повреждена кровля, у еще одного — остекление», - написал губернатор в своем канале в «Макс».

Как отметил Гладков, за сутки на фоне атак ВСУ зафиксированы разрушения в 34 населенных пунктах региона. При ударах погиб один человек, 12 мирных жителей получили различные ранения.

Ранее губернатор заявил, что в результате атак со стороны Украины в Белгородской области погиб один человек и семеро пострадали.

