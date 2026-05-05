В Белгороде два предприятия получили повреждения из-за дронов ВСУ
Два предприятия получили повреждения после атаки ВСУ в Белгороде. Об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Сегодня утром... в результате атак беспилотников у одного предприятия повреждена кровля, у еще одного — остекление», - написал губернатор в своем канале в «Макс».
Как отметил Гладков, за сутки на фоне атак ВСУ зафиксированы разрушения в 34 населенных пунктах региона. При ударах погиб один человек, 12 мирных жителей получили различные ранения.
Ранее губернатор заявил, что в результате атак со стороны Украины в Белгородской области погиб один человек и семеро пострадали.
Горячие новости
- Минцифры согласовывает оперативное открытие белого списка сайтов в Москве
- ВСУ ударили по зданию администрации Энергодара
- Учителя поддержали дополнительные пересдачи на ЕГЭ
- Telegram оштрафовали на 7 млн рублей из-за запрещенного контента
- Умерла певица Галина Ненашева
- Давно выбрал стул: Пашиняна сравнили с Зеленским после встречи с Макроном
- В Белгороде два предприятия получили повреждения из-за дронов ВСУ
- Деми Мур вошла в состав жюри Каннского кинофестиваля
- Россиян призвали отказаться от такси и доставки из-за сбоев мобильного интернета
- Британия расширила санкции против России